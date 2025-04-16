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12:18, 16 апреля 2025Из жизни

Женщина отобрала у дочерей планшеты и оказалась за решеткой за кражу

В Британии женщину арестовали после того, как она отобрала планшеты у дочерей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marta Filipczyk / Unsplash

Жительницу Британии арестовали за кражу после того, как она отобрала планшеты у дочерей. Об этом пишет Daily Mirror.

Скандальный инцидент произошел в графстве Суррей 26 марта. 50-летняя Аманда Браун провела несколько часов за решеткой после того, как полицейские заподозрили ее в краже. Они прибыли на вызов об угрозе безопасности — кто именно позвонил в полицейский участок, не уточняется. Находившийся дома мужчина сообщил об исчезновении двух планшетов и упомянул имя Браун, которая в это время навещала пожилую мать по соседству.

Полицейские направились туда и стали допрашивать Браун и ее мать. Женщина отрицала причастность к краже планшетов и отказывалась сотрудничать с полицейскими, которые через геопозицию уже определили, что планшеты находятся в доме матери Браун. В итоге правоохранители взяли Браун под стражу и вызвали скорую помощь, чтобы медики дали оценку ее психическому состоянию. Затем ее отвезли в участок, где предъявили обвинения в краже. Женщина была вынуждена сдать отпечатки пальцев и провела за решеткой несколько часов, прежде чем прибыл ее адвокат. Ее выпустили под залог. Лишь позже полиция признала свою ошибку и подтвердила, что Браун имела право забрать планшеты у своих детей.

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При этом полицейские не извинились перед женщиной, настаивая на том, что действовали согласно протоколу.

Ранее в Турции 80-летняя пенсионерка ударила внучку тапком и стала фигуранткой уголовного дело. Суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.

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