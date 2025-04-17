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12:16, 17 апреля 2025Наука и техника

Apple признала провал своей нейросети

MacRumors: Apple изменила рекламу своей нейросети и признала ее провал
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Apple

Корпорация Apple изменила концепцию рекламной кампании своих инструментов искусственного интеллекта (ИИ). На это обратил внимание автор блога BasicAppleGuy в X.

В 2024 году американский IT-гигант начал рекламировать сервис ИИ Apple Intelligence, который должен был появиться на iPhone, Mac и других гаджетах. Однако из-за многочисленных проблем его до сих пор запустили не во всем мире. По мнению блогера, в Apple косвенно признали провал и перестали активно рекламировать свою нейросеть.

Энтузиаст заметил, что раньше напротив продуктов Apple на сайте компании было написано Hello, Apple Intelligence («Привет, Apple Intelligence»). В новой версии рекламы эта формулировка была изменена на Built for Apple Intelligence («Создан для Apple Intelligence»), также этот текст часто стали наносить более мелким шрифтом.

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По мнению журналистов издания MacRumors, изменения можно считать признанием того факта, что сервисы ИИ от Apple еще не готовы. Также таким образом компания может защищать себя от новых судебных исков от недовольных пользователей. Так, в конце марта владельцы техники Apple из Калифорнии обвинили компанию из-за функций ИИ, которых не оказалось в новых iPhone, хотя IT-гигант активно рекламировал их.

В середине апреля журналисты The New York Times выяснили, что Apple не смогла утвердиться на рынке сервисов искусственного интеллекта из-за недостаточного финансирования и ошибок топ-менеджеров. Так, в 2023 году руководство вдвое урезало бюджет на покупку серверов, необходимых для поддержки Apple Intelligence.

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