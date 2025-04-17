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18:08, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев оценил конфликт вице-спикера Госдумы и Мизулиной

Артемий Лебедев назвал лучшей историей года конфликт Даванкова с Мизулиной
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал лучшей историей года конфликт между вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, в рамках которого депутат потребовал проверить ее на вымогательство. Комментарии блогера прозвучали в его обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Это потрясающий сюжет, просто лучшая история этого года, фантастическая, я невероятно прям поражен тому, как развиваются события, запасся ведром попкорна и с удовольствием наблюдаю», — высказался Лебедев.

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Блогер также назвал противостояние Даванкова и Мизулиной нешуточной борьбой. Кроме того, он поиронизировал над тем, что глава ЛБИ сравнила обращение представителя Госдумы с доносом. «Товарищ Сталин, произошла большая ошибка, ведь я всю жизнь была на стороне добра, а тут получается, что меня уже ведут в подвал. Не должно такого случиться, потому что это я всех отправляла в подвал», — пошутил Лебедев.

В заключение блогер выразил надежду на то, что деятельность Мизулиной будет проверена.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее попросил МВД проверить главу ЛБИ на вымогательство из-за заявления бывшей жены рэпера Паши Техника. Как указал депутат, экс-супруга рэпера заявила, что ранее его деятельность вызывала у Мизулиной вопросы, которые «были решены в ходе неформального обсуждения». Мизулина назвала его обращение доносом, содержащим клевету. После этого Даванков также потребовал от нее отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России.

В сентябре глава ЛБИ подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Мизулиной не понравились резкие высказывания о ней, которые прозвучали в интервью дизайнера журналисту.

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