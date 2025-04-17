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16:02, 17 апреля 2025Силовые структуры

Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, признавший свою вину блогер и бизнес-тренер Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим. Он создал организованную преступную группу для продажи своих образовательных программ.

Ему вменяется 113 эпизодов мошенничества на сумму более 57 миллионов рублей.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

Ранее сообщалось, что блогер Аяз Шабутдинов пообещал возместить ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

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