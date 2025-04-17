Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим

Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, признавший свою вину блогер и бизнес-тренер Шабутдинов возместил ущерб 64 пострадавшим. Он создал организованную преступную группу для продажи своих образовательных программ.

Ему вменяется 113 эпизодов мошенничества на сумму более 57 миллионов рублей.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

Ранее сообщалось, что блогер Аяз Шабутдинов пообещал возместить ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве