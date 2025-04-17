Чемоданы российских туристов взломали в аэропорту Дубая

Shot: Российских туристов обокрали в аэропорту Дубая

Нескольких российских туристов обокрали в аэропорту Дубая, взломав их чемоданы. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

В беседе с изданием одна из туристок призналась, что обнаружила пропажу наличных из багажа по возвращении из ОАЭ на родину. В аэропорту Санкт-Петербурга девушка заметила, что ее чемодан был поломан, а замки — перестегнуты.

Дома она разобрала вещи и заметила, что кто-то достал оттуда 15 тысяч рублей, при этом не тронув российские банковские карты. Путешественница также обратила внимание на странную деталь: в Дубае ее сняли с шаттла до самолета и попросили повторно пройти контроль якобы из-за технического сбоя.

Россиянка обратилась за разъяснениями в дубайский аэропорт, но там ее перенаправили к представителям авиакомпании Flydubai. Те, в свою очередь, сначала заявили, что туристка сама испортила чемодан, а потом предложили компенсацию в размере 2,5 тысячи рублей или ваучер для будущих путешествий на 3 тысячи рублей.

О пропаже наличных из багажа во время перелета из Дубая в Самару на рейсе Flydubai рассказала и другая семья россиян. По их словам, кодовые замки на чемоданах были вскрыты, а лежавшие внутри 10 тысяч рублей пропали.

Ранее у россиянина вытащили из багажа украшения на сумму почти 400 тысяч рублей на рейсе из Турции. Злоумышленники оставили лишь пустые коробки от ювелирных изделий.