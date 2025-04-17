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15:07, 17 апреля 2025Мир

Французский политик призвал переключиться с Украины на внутренние проблемы

Политик Дюпон-Эньян: Франция должна озаботиться своими проблемами, а не Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Французы должны озаботиться решением своих проблем, а не обеспечением Украины оружием и финансами. С таким заявлением в эфире телеканала TF1 выступил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Франция выделила 15 миллиардов евро Украине. Эти 15 миллиардов были бы потрачены с гораздо большей пользой на нашу полицию, тюремную охрану — мы видим их забастовки, — чтобы создать больше мест в тюрьмах, которые переполнены, чтобы восстановить порядок в Марселе», — подчеркнул политик.

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По его словам, французы должны «навести порядок в Марселе», прежде чем заниматься Украиной.

Ранее полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс заявил, что Украина сталкивается с глубоким истощением в военной, экономической и энергетической сферах, а ее мобилизационные ресурсы уже на исходе.

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