Журналист Боуз: Глава Евродипломатии Каллас повторяет свою мантру о злой России

Журналист Чей Боуз заявил, что глава Евродипломатии Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию по безусловной поддержке Украины. Об этом он высказался на YouTube.

Боуз подчеркнул, что в европейских странах сейчас наблюдается множество проблем, включая трудности с экономикой и иммиграцией. По его словам, никто не хочет рассеивать иллюзию и добавлять еще одну сложность. Журналист считает, что Каллас повторяет свою мантру о злой России.

«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас, будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца. <…> Напоминаю, Каллас не справилась с должностью премьер-министра самой маленькой страны в ЕС, у нее нет никакого опыта в дипломатии», — обвинил он.

Ранее Каллас заявила об увеличении объема средств, выделенных ЕС на закупку вооружения для Украины. Она также призвала Европу нарастить военную поддержку Киева.

