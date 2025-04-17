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07:05, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Главу Евродипломатии обвинили в повторении мантры о злой России

Журналист Боуз: Глава Евродипломатии Каллас повторяет свою мантру о злой России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Журналист Чей Боуз заявил, что глава Евродипломатии Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию по безусловной поддержке Украины. Об этом он высказался на YouTube.

Боуз подчеркнул, что в европейских странах сейчас наблюдается множество проблем, включая трудности с экономикой и иммиграцией. По его словам, никто не хочет рассеивать иллюзию и добавлять еще одну сложность. Журналист считает, что Каллас повторяет свою мантру о злой России.

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«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас, будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца. <…> Напоминаю, Каллас не справилась с должностью премьер-министра самой маленькой страны в ЕС, у нее нет никакого опыта в дипломатии», — обвинил он.

Ранее Каллас заявила об увеличении объема средств, выделенных ЕС на закупку вооружения для Украины. Она также призвала Европу нарастить военную поддержку Киева.

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