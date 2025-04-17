Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:43, 17 апреля 2025Забота о себе

Из-за редкой проблемы со здоровьем женщина на 20 лет исключила из рациона овощи и фрукты

The Sun: Из-за синдрома оральной аллергии британка с 7 лет не ела фрукты и овощи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: garetsvisual / freepik

Проживающая в Великобритании 27-летняя Хлое Райсбек из-за редкой болезни с детства вообще не ела фрукты и овощи. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Женщина рассказала, что до семи лет не испытывала проблем со здоровьем и могла нормально питаться фруктами и овощами. Однако после того, как у нее сильно распухли губы после съеденного в школе персика, врачи выявили у нее синдром оральной аллергии — редкую форму пищевой аллергии, обусловленную реакцией на белки, схожие по структуре с белками пыльцы растений.

После постановки диагноза, по словам Райсбек, ее отношение к еде изменилось. Она начала бояться есть любые фрукты и овощи, поскольку после их употребления у нее каждый раз распухали губы, появлялся зуд в ротовой полости и ощущение комка в горле. В результате британка была вынуждена полностью исключить эти категории продуктов из рациона и даже начала заставлять своего парня чистить зубы после того, как он съест пищу растительного происхождения. Однако благодаря грамотно подобранному лечению недавно ей удалось попробовать малину. Теперь женщина намерена расширить свое меню, хотя и понимает, что принимать препараты ей придется пожизненно.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017

Ранее 25-летняя британка Кендалл Брайс, которой несколько лет назад медики диагностировали аллергию на воду, рассказала о том, с какими повседневными трудностями она сталкивается. По ее словам, она может принимать душ только два раза в неделю из-за невыносимой боли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

    Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

    В России образовались очереди за яйцами к Пасхе

    Депутат Госдумы рассказал о москвичке и тазике фекалий

    МИД рассказал об ответе России на возможные удары немецких ракет Taurus

    Четверо мужчин попались на контрабанде пяти тысяч муравьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости