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18:02, 17 апреля 2025Наука и техника

«Калашников» усилил безопасность операторов дронов СКАТ

«Калашников»: Комплекс СКАТ 350М получил устройства оптоволоконной передачи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) СКАТ 350М получил комплект устройств оптоволоконной передачи, который позволит усилить безопасность операторов дрона. Об этом сообщает концерн «Калашников».

Комплект позволит разнести станцию управления и приемо-передающее устройство на расстояние до 500 метров. Это снизит риск поражения бойцов при обнаружении источника радиоизлучения.

«Антенна комплекса БЛА излучает радиоволны, которые противник способен засечь. Именно по сигналам антенн он может вычислить наши расчеты и навести на них средства поражения. (…) Новая разработка позволяет увеличить расстояние в несколько раз и развернуть антенну на удаленности до полукилометра от пункта управления БЛА. Тем самым мы дезориентируем противника и защищаем жизни военнослужащих», — сказал директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих боеприпасов «Калашникова» Александр Лихачев.

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В комплект входит кабель волоконно-оптической линии связи, приборы волоконно-оптической передачи и аккумулятор.

В марте в концерне «Калашников» сообщили, что разведывательные дроны СКАТ 350М, которые используют в зоне специальной военной операции, эффективно обнаруживают различные цели, включая бронетехнику и склады противника.

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