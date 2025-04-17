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13:15, 17 апреля 2025Бывший СССР

Захарова припомнила Зеленскому слова про лоха

Захарова вспомнила слова Зеленского о том, что он не лох
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не лох. О видео 2019 года с участием украинского лидера дипломат вспомнила во время брифинга 17 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем», — заявила Захарова.

Так дипломат прокомментировала увольнение главы Сумской областной военной администрации (ОВА) генерал-лейтенанта Владимира Артюха. Причины отставки чиновника названы не были, однако есть версии, что это связано с ударом Вооруженных сил (ВС) России по собранию украинских военных в областном центре.

В октябре 2019 года Владимир Зеленский приехал в Донбасс, где должно было состояться разведение войск. У него случилась перепалка с военнослужащими. Тогда он парировал: «Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох. Я пришел и сказал — оружие убери».

ЖЗЛ
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