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15:47, 17 апреля 2025Мир

Макрон поговорил с Зеленским

Макрон поговорил с Зеленским в преддверии переговоров с Рубио и Уиткоффом
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, телефонные переговоры с украинским лидером были проведены в преддверии встречи Макрона со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио. Другие подробности не приводятся.

16 апреля стало известно, что Уиткофф посетит Париж для переговоров с Макроном. Также во Францию прибудет американский госсекретарь, там он встретится с министром иностранных дел страны Жаном-Ноэлем Барро.

Госдепартамент США также сообщил, что Рубио и Уиткофф прибудут в Париж, чтобы обсудить с европейскими коллегами урегулирование конфликта на Украине.

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