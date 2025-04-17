Макрон поговорил с Зеленским в преддверии переговоров с Рубио и Уиткоффом

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, телефонные переговоры с украинским лидером были проведены в преддверии встречи Макрона со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио. Другие подробности не приводятся.

16 апреля стало известно, что Уиткофф посетит Париж для переговоров с Макроном. Также во Францию прибудет американский госсекретарь, там он встретится с министром иностранных дел страны Жаном-Ноэлем Барро.

Госдепартамент США также сообщил, что Рубио и Уиткофф прибудут в Париж, чтобы обсудить с европейскими коллегами урегулирование конфликта на Украине.