Молодая мать из Забайкалья в декрете разработала уникальный проект

Жительница Читы Светлана Рыгдылова в декрете разработала аппарат для печати

Жительница Читы Светлана Рыгдылова в декрете разработала уникальный проект. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Молодая мать, старшему ребенку которой — два года, а младшему — четыре месяца, придумала аппарат для самостоятельной печати материалов. Так, машина, получившая название «ТелеПринт», позволяет самостоятельно сделать заказ, оплатить и распечатать необходимые бумаги.

«В первом декрете я успевала проводить тренинги по предпринимательству в университете. Однажды студенты мне пожаловались, что у них есть трудности с печатью учебных работ и снятием копий материалов. Да, действует копировальный центр, но там дороговато. Можно просить помочь преподавателей или снять копии в библиотеке, но это неудобно плюс большие очереди», — пояснила жительница Забайкалья.

Изобретение небольшого размера внешне похоже на обычную тумбочку. «С виду наш "ТелеПринт", может, и неказистый, а внутри имеет принтер с высокой производительностью и мощным микрокомпьютером. В лотке вмещается до 500 листов», — рассказала бизнесвумен.

Известно, что сегодня в Чите установлено восемь таких аппаратов, всего по России их уже 45. «Сейчас я планирую запустить еще один проект, но пока держу его в секрете. Для этого мне надо старшую дочку приучить к детскому саду, чтобы проявилось больше времени для работы. И тогда стопроцентно открою новое дело», — подытожила Рыгдылова.

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