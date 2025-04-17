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20:24, 17 апреля 2025Моя страна

Молодая мать из Забайкалья в декрете разработала уникальный проект

Жительница Читы Светлана Рыгдылова в декрете разработала аппарат для печати
Екатерина Ештокина
Светлана Рыгдылова

Светлана Рыгдылова. Фото: Минэкономразвития Забайкальского края

Жительница Читы Светлана Рыгдылова в декрете разработала уникальный проект. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Молодая мать, старшему ребенку которой — два года, а младшему — четыре месяца, придумала аппарат для самостоятельной печати материалов. Так, машина, получившая название «ТелеПринт», позволяет самостоятельно сделать заказ, оплатить и распечатать необходимые бумаги.

«В первом декрете я успевала проводить тренинги по предпринимательству в университете. Однажды студенты мне пожаловались, что у них есть трудности с печатью учебных работ и снятием копий материалов. Да, действует копировальный центр, но там дороговато. Можно просить помочь преподавателей или снять копии в библиотеке, но это неудобно плюс большие очереди», — пояснила жительница Забайкалья.

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Изобретение небольшого размера внешне похоже на обычную тумбочку. «С виду наш "ТелеПринт", может, и неказистый, а внутри имеет принтер с высокой производительностью и мощным микрокомпьютером. В лотке вмещается до 500 листов», — рассказала бизнесвумен.

Известно, что сегодня в Чите установлено восемь таких аппаратов, всего по России их уже 45. «Сейчас я планирую запустить еще один проект, но пока держу его в секрете. Для этого мне надо старшую дочку приучить к детскому саду, чтобы проявилось больше времени для работы. И тогда стопроцентно открою новое дело», — подытожила Рыгдылова.

Ранее в апреле российские ученые показали уникальную разработку для покорения Марса. Ученые и студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали инновационный двигатель, способный с исключительной точностью управлять посадкой космического аппарата.

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