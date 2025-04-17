Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

39-летнего возлюбленного 78-летней певицы Шер заподозрили в измене на Коачелле

39-летнего возлюбленного 78-летней певицы Шер Александра Эдвардса обвинили в измене. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Предполагаемый эпизод произошел во время фестиваля Коачелла, где Эдвардса сняли в компании полуголых девушек. Самой Шер, при этом, на фото не было. После публикации снимков фанаты легендарной артистки обвинили ее бойфренда в неверности и выразили слова поддержки в адрес поп-звезды.

Ситуацию прокомментировал представитель Шер, который заверил, что у пары нет никаких проблем в отношениях. По его словам, девушки, в компании которых Александр прибыл на фестиваль, являются «просто его хорошими подругами».

Известно, что Шер и Эдвардс вместе уже более двух лет. Они познакомились во время Недели моды в Париже. В какой-то момент возлюбленные приняли решение расстаться, но вскоре воссоединились. Журнал OK! писал, что пара могла тайно обручиться, однако эту информацию не подтвердила ни сама артистка, ни ее молодой человек.

Ранее стало известно, что комбинезон певицы Шер продали на аукционе Julien's за 14,5 миллиона рублей.