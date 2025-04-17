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03:15, 17 апреля 2025Мир

На Западе сделали заявление о Европе и России

Профессор Дизен: Европа нашла в России новое пугало и общего врага
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности. Об этом он высказался на YouTube.

Дизен усомнился в желании Европы участвовать в плане спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля. По его словам, экономика европейских стран замедляется, а долги множатся. Он подчеркнул, что лидеры Европы не осознают текущую ситуацию на Украине.

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«Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России <…> общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?» — задумался он.

Ранее Дизен заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за главы Украины Владимира Зеленского. Таким образом он ответил на заявление американского лидера о вине Зеленского в начале конфликта на Украине

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