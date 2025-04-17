Назван эффективный способ для контроля давления

Профессор Лейто: Бананы и брокколи помогают контролировать давление

Ограничение соли и регулярное употребление продуктов с калием помогает при высоком артериальном давлении. Об этом способе контроля за гипертонией рассказала профессор, заведующая кафедрой математических исследований биологии и медицины в Университете Уотерлу (Канада) Анита Лейто изданию Science Daily.

Профессор отметила, что обычно при высоком давлении людям рекомендуют есть меньше соли. Однако ее расчеты показали, что эффективнее контролировать давление можно, если уменьшить потребление соли и параллельно добавить в рацион калий. Хорошими источниками этого микроэлемента Лейто назвала бананы и брокколи.

Исследовательница Мелисса Штадт, которая также работала над подсчетами, предположила, что положительное воздействие фруктов и овощей объяснятся эволюцией. По ее мнению, люди веками ели много растительной пищи, это сформировало механизм, благодаря которому организм хорошо работает только при наличии в рационе овощей и фруктов.

Ранее кардиолог Эдо Пас назвал людям с высоким артериальным давлением безопасную дозу кофе. По его словам, одна чашка в день не навредит гипертоникам и даже принесет пользу.

