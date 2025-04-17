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09:02, 17 апреля 2025Наука и техника

Последний iPhone с портом для наушников признали устаревшим

Смартфон iPhone 6s и компьютер Mac mini признали устаревшими
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Корпорация Apple внесла смартфон iPhone 6s и компьютер Mac mini в список устаревших устройств. На это обратило внимание издание MacRumors.

Авторы медиа заметили, что 6s вышел в 2015 году, но оставался в продаже до 2018 года. Поэтому аппарат только спустя 10 лет после его выпуска назвали устаревшим. Согласно внутренним правилам Apple, продукт перемещается в список винтажных, как только проходит 5 лет с момента окончания его продаж.

В материале отмечается, что 6s оказался последним флагманским смартфоном Apple, который имел порт для проводных наушников. Его преемник iPhone 7 оказался без соответствующего разъема. Также он впервые в истории линейки получил функцию 3D Touch. Аппарат вышел с усиленным шасси, так как пользователи предшественника iPhone 6 жаловались на низкую прочность корпуса девайса.

Также Apple признала устаревшим компактный стационарный компьютер Mac mini, вышедший в 2018 году. Это был последний компьютер серии mini, который получил процессор Intel — появившийся в 2020 году преемник вышел с процессором M1 от Apple.

В середине апреля известный инсайдер под ником Instant Digital раскрыл стоимость первого складного смартфона Apple. По его данным, аппарат обойдется в 2100-2300 долларов, или около 170-190 тысяч рублей.

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