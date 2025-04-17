Врач предупредил о серьезной опасности курения вейпов

Иммунолог Крючков: Курение вейпов может провоцировать быстрое поражение легких

Курение вейпов может провоцировать быстрое поражение легких, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. О серьезной опасности популярной вредной привычки врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Вейпы очень вредные, как и электронные сигареты в разных формах. Даже если там нет никотина, то сами по себе вейпы являются потенциально опасными. Сложилось такое мнение и по электронным сигаретам, и по вейпам, что такой способ потребления табака гораздо менее вредный. В действительности никакого положительного влияния вейпов в сравнении с сигаретами нет. Те вещества, которые там содержатся, крайне вредные», — сообщил Крючков.

Иммунолог рассказал, что уже существует ассоциированный именно с курением вейпов синдром диссеминированного поражение легких, которое наступает быстро.

«Наступает он не у всех. Это зависит от качества смеси. Тем не менее такие случаи регистрируются с крайне тяжелым поражением за короткий период времени. И это не единичный случай», — добавил врач.

Даже если мы говорим об обычной практике, то при длительном курении вейпов поражаются легкие, потому что все эффекты никотина присутствуют, центральная нервная система, а также человек подвергается воздействию онкогенных, в том числе и провоспалительных факторов, которые содержатся там Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук

Крючков отметил, что по понятным причинам исследований вреда вейпов значительно меньше, чем по сигаретам, и они менее продолжительные. На это, по его словам, уповают производители.

«Я не могу сейчас сказать, сопоставим ли вред сигарет и вейпов или нет. Но вред очень ощутимый. Где-то сигареты значительно опережают, где-то, по всей видимости, вейпы. Но я могу сказать: даже если вред несколько меньше, чем от сигарет, то все равно он очень существенный, очень серьезный», — заключил он.

Ранее у одного из подростков в Томске врачи нашли новое опасное заболевание вейперов EVALI, также называемую «попкорновой болезнью». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

По информации специалистов ведомства, «попкорновая болезнь» представляет собой новую форму бронхита и проявляется в виде воспаления, образования рубцов и сужения бронхиол. Своим названием она обязана тому, что при прослушивании легких пациента врачи слышат звуки, похожие на треск разрывающегося попкорна. Развивается это заболевание из-за употребления курительных смесей, в составе которых присутствует ароматизатор диацетил, опасный при регулярном вдыхании через вейп.

