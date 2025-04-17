Помощник Путина высказался о новом разговоре с Трампом

Ушаков: Диалог по поводу нового телефонного разговора Путина и Трампа ведется

Диалог по поводу нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется, однако договоренностей пока нет. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», — отметил он.

13 марта состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Американскому лидеру передали содержание этого разговора.