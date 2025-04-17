Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 17 апреля 2025Мир

Помощник Путина высказался о новом разговоре с Трампом

Ушаков: Диалог по поводу нового телефонного разговора Путина и Трампа ведется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Диалог по поводу нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется, однако договоренностей пока нет. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», — отметил он.

13 марта состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Американскому лидеру передали содержание этого разговора.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

    В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

    Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

    Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

    Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

    Назван критический возраст для отказа от алкоголя

    В МИД высказались о готовности восстановления отношений с Грузией

    Маньяк-душитель Миргород признался в новых расправах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости