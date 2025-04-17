Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России заявило о перехвате беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, в 15:40 по московскому времени дежурные военнослужащие перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Ростовской областью. Информация о районе поражения дрона и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее похожий на беспилотник объект сняли на видео над зданием Тушинского суда в Москве. На кадрах видно, как похожее на дрон устройство пролетает над одной из высоток. Местные жители обратились в экстренные службы с просьбой проверить воздушное пространство над районом.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 17 апреля над регионами 71 беспилотника ВСУ. 49 из них сбили в Курской области, по 7 — в Орловской и Рязанской, 4 — в Брянской, 3 — во Владимирской и еще 1 — в Тульской.