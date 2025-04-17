Россия запросила встречу СБ ООН по итогам моратория на удары

Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по итогам 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики в ходе украинского конфликта. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствия Украины)», — утверждается в публикации.
По словам Полянского, заявленной целью консультаций станет обсуждение итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория украинские войска совершили более 80 атак на российские энергообъекты.