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18:48, 17 апреля 2025Мир

Россия запросила встречу СБ ООН по итогам моратория на удары

Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по итогам моратория на удары
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по итогам 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики в ходе украинского конфликта. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствия Украины)», — утверждается в публикации.

По словам Полянского, заявленной целью консультаций станет обсуждение итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория украинские войска совершили более 80 атак на российские энергообъекты.

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