Россия запросила встречу СБ ООН по итогам моратория на удары

Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по итогам моратория на удары

Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по итогам 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики в ходе украинского конфликта. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствия Украины)», — утверждается в публикации.

По словам Полянского, заявленной целью консультаций станет обсуждение итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за все время действия моратория украинские войска совершили более 80 атак на российские энергообъекты.