Российская синхронистка рассказала об отношении соперниц к их возвращению

Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала об отношении соперниц к возвращению России к международным турнирам. Ее слова приводит «Чемпионат».
Спортсменка заявила, что на этапе Кубка мира в Египте она не заметила негативного отношения. «Подходили некоторые тренеры, говорили, мол, скучали по вам. Все, кого мы встречали в отеле или в бассейне, нам улыбались», — поделилась она.
Кубок мира в Египте стал первым международным турниром для российских синхронисток после длительного перерыва. Их допустили к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах. На церемонии награждения украинский дуэт Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская, ставшие вторыми, отказались от рукопожатий с соперницами.