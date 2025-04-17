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11:26, 17 апреля 2025Спорт

Российская синхронистка рассказала об отношении соперниц к их возвращению

Синхронистка Дорошко: На Кубке мира не заметила негативного отношения соперниц
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Майя Дорошко (справа)

Майя Дорошко (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала об отношении соперниц к возвращению России к международным турнирам. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что на этапе Кубка мира в Египте она не заметила негативного отношения. «Подходили некоторые тренеры, говорили, мол, скучали по вам. Все, кого мы встречали в отеле или в бассейне, нам улыбались», — поделилась она.

Кубок мира в Египте стал первым международным турниром для российских синхронисток после длительного перерыва. Их допустили к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах. На церемонии награждения украинский дуэт Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская, ставшие вторыми, отказались от рукопожатий с соперницами.

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