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13:10, 17 апреля 2025Россия

Российский депутат четыре года работал с Украины. Как это возможно и что он рассказал?

Депутат из Забайкалья Носик четыре года работал с Украины через VPN
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский депутат на протяжении четырех лет работал с Украины через VPN. Речь идет о депутате совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаиле Носике.

Он стал депутатом в 2020 году, однако с 2021-го постоянно жил в Днепре (бывший Днепропетровск), откуда продолжал исполнять должностные обязанности.

Полномочия Носика прекратили только в марте 2025 года. На заседании комиссии по этике депутат присутствовал по видеосвязи. Он подтвердил, что проживает на Украине, и заявил, что вынужден прятаться от местной полиции. При этом Носик подчеркнул, что работал «не хуже других депутатов».

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Носик отправился на Украину до начала спецоперации

Продюсеру Telegram-канала «Юнашев LIVE» удалось связаться с Носиком. Тот рассказал, что отправился к родственникам на Украину до начала спецоперации, чтобы помогать с воспитанием внука.

Носик отметил, что у него нет украинского гражданства, поэтому он не смог выехать из страны. Как только появится возможность, он намерен вернуться в Россию. При этом мужчина признался, что опасается за собственную безопасность. На просьбу ответить на вопрос, почему он сам не снял с себя депутатские полномочия, Носик заявил, что его «депутатство» — это выбор людей, которые за него проголосовали, поэтому он продолжал исполнять свои обязанности.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В свою очередь, издание Baza пишет, что мужчина приехал на Украину на своей машине для лечения в онкодиспансере. Носик обращался в МИД, однако это не помогло. В результате депутату пришлось работать удаленно: он заходил через VPN и осуществлял прием граждан по видеосвязи.

Сам Носик заявил, что не хочет покидать занимаемую должность.

Депутат Госдумы прогуливал заседания два года

3 апреля сообщалось, что в Госдуме депутата Юрия Напсо, который в течение двух лет прогуливал заседания, досрочно лишили полномочий.

«В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины», — сообщили в нижней палате парламента.

Кроме того, выяснилось, что Напсо проживает за пределами России — в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

ЖЗЛ
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