Российскую звезду НХЛ обвинили в сексуальном насилии. Что натворил Артемий Панарин и как это скажется на его карьере?

Российского хоккеиста НХЛ Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии

Российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание The Athletic.

По данным источника, инцидент произошел в конце 2023 года. Его участницей стала неназванная сотрудница «Рейнджерс», которая сопровождала команду на выездных матчах. Якобы российский хоккеист забрал у нее телефон и сказал, что вернет в номере отеля. Когда девушка пришла туда, Панарин прижал ее к кровати, однако она смогла вырваться.

Сотрудница не заявляла о произошедшем в полицию, а руководство «Нью-Йорка» узнало об инциденте только спустя несколько месяцев. Девушка рассказала о случае с Панариным боссам клуба после того, как ее отправили в отпуск из-за другого инцидента. Она поделилась с неназванным хоккеистом «Рейнджерс» таблетками от тревожности, которые без специального назначения врача являются запрещенными для спортсменов. Сотрудница посчитала несправедливым временное отстранение от работы и только тогда рассказала руководству, что Панарин якобы пытался ее изнасиловать.

В августе 2024 года сотрудница уволилась из «Нью-Йорка», предварительно подписав документы о неразглашении. Также The Athletic сообщает, что она подписала бумаги об урегулировании ситуации лично с Панариным и с компанией MSG Sports, которая владеет клубом. После этого НХЛ, которая, по данным источника, была в курсе ситуации, посчитала инцидент исчерпанным. Ни лига, ни клуб не стали разглашать, были ли применены к Панарину какие-либо санкции. Сам российский хоккеист и его агент от комментариев также отказались.

Я желтизной не занимаюсь. По поводу этой шляпы не могу давать никакие комментарии. В это говно не ввязывайте Александр Черных представитель Панарина

Скандал с участием Панарина — не первый в его карьере

Нынешний случай — не первый, когда 33-летний Панарин оказывается фигурантом скандала. В 2021 году российского хоккеиста вывели из состава «Рейнджерс». Причиной стало интервью экс-хоккеиста и тренера Андрея Назарова. Он заявил, что еще в 2011 году в Риге Панарин после игры в баре отеля избил 18-летнюю гражданку Латвии.

Ему светило уголовное дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах Андрей Назаров хоккейный тренер

Руководство «Рейнджерс» тогда отправило Панарина в отпуск без содержания на время разбирательства. Позднее клуб признал историю сфабрикованной. Логично, что в «Нью-Йорке» никак не стали наказывать россиянина.

В контексте нынешнего скандала стоит отметить, что Панарин женат с 2020 года. Его супруга Алиса Знарок — дочь известного тренера Олега Знарка, который ранее возглавлял сборную России. Пара начала отношения в 2016 году, когда Панарин был в составе национальной команды на чемпионате мира 2016 года, а тренировал ее как раз Знарок. В 2023-м в семье родился первенец — сын Лука.

Как Панарин выступил в нынешнем сезоне НХЛ

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин стал лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс». За 79 матчей россиянин набрал 89 очков по системе «гол плюс пас». У ближайшего из одноклубников Панарина меньше на 20 результативных баллов. Форвард в нынешнем сезоне признан самым ценным игроком команды, которая не сумела пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

Панарин — самый высокооплачиваемый хоккеист «Рейнджерс». Среднегодовой оклад нападающего 11,6 миллиона долларов. С момента подписания соглашения в 2019 году Панарин каждый сезон становился лучшим бомбардиром клуба.

При этом в «Нью-Йорке» пока никак не отреагировали на случившееся. Учитывая, что ситуация стала достоянием общественности, реакции клуба стоит ждать уже в ближайшее время.