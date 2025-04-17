С известной балерины взыскали задолженность по коммунальным платежам

Суд Москвы взыскал с балерины Волочковой задолженность по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде заявили, что вынесли Волочковой судебный приказ о взыскании задолженности. С иском в инстанцию обратилось ТСЖ. Решение вынесли 14 апреля, сумма долга не раскрывается.

В 2024 году Тверской суд Москвы уже взыскал с Волочковой свыше 60 тысяч рублей в пользу ТСЖ. Иск удовлетворили частично: с балерины просили взыскать 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за время с 01.02.2020 года по 31.10.2022 года.

Ранее обвиненная в алкоголизме балерина призналась в зависимости. Она рассказала, что у нее есть одержимость сценой и зрителями. До этого психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя у Волочковой поврежден мозг.