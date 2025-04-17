СК попросил продлить арест бывшего замглавы Минобороны

СК попросил Мосгорсуд продлить арест экс-замминистра обороны Иванова на 3 месяца

Следователи попросили Мосгорсуд продлить срок ареста бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что арест экс-замминистра обороны Иванова призвали продлить на три месяца. Аналогичная просьба поступила в отношении других фигурантов уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

Ожидается, что заседание по продлению меры пресечения бывшему замглавы Минобороны состоится в 13:30 по Москве 18 апреля.

Ранее Иванов отказался признать вину в растрате миллиардов. Второй фигурант дела бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Антон Филатов также отверг обвинения.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.