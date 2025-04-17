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17:57, 17 апреля 2025Экономика

ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 18 апреля
Анатолий Акулов (редактор)
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Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 18 апреля, составят 82,02 рубля. Официальный курс евро, в свою очередь, установили на уровне в 93,25 рубля. Таким образом, регулятор понизил курс доллара примерно на 57 копеек, евро — на 8 копеек. Котировки китайской валюты опустили почти на 9 копеек — с 11,28 до 11,19 рубля.

Ранее опрошенные газетой «Известия» аналитики спрогнозировали падение курса доллара ниже отметки 80 рублей в апреле. В качестве основных причин подобной динамики они назвали низкий спрос на американскую валюту в России и снижение потребительской активности в стране на фоне рекордно высокой ключевой ставки.

В то же время старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что укрепление рубля не продлится долго. Ослаблению национальной валюты, утверждает она, поспособствует ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть. При таком раскладе курс доллара может пробить отметку в 100 рублей к началу осени 2025 года.

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