У 33-летней россиянки дважды останавливалось сердце во время отпуска в Таиланде

Mash: 33-летняя россиянка впала в кому во время отпуска в Таиланде

Россиянка впала в кому во время отпуска в Таиланде — у нее дважды останавливалось сердце и, по словам близких, не работает мозг. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, 33-летняя фотограф из Екатеринбурга Дарья поехала в азиатскую страну с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у нее началось заражение крови, после чего она впала в кому.

Подруга туристки по имени Анна рассказала, что произошедшее не признали страховым случаем, и семье Дарьи пришлось организовать сбор денег. Как сообщает Telegram-канал, на первые дни лечения в клинике ушло 1,5 миллиона рублей. Подруга пациентки ездила в российское консульство, поскольку родственники россиянки хотят как можно скорее перевезти ее домой.

Ранее сообщалось, что другой российский турист, попавший в больницу в Таиланде, едва не лишился жизни по вине местных врачей. Мужчина находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

