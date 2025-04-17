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20:32, 17 апреля 2025Мир

В Кремле анонсировали «определенный сигнал» в адрес США

Ушаков: Россия даст США определенный сигнал по мораторию на удары по энергетике
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия даст США определенный сигнал касательно истекшего 30-дневного моратория на удары по энергетике в ходе украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сообщил Ушаков.

Помощник российского лидера подчеркнул, что ситуацию вокруг моратория обсуждать «нужно именно с американцами». Ушаков также напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ о прекращении ударов по украинским энергетическим объектам именно во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, предложившим ввести мораторий.

Ранее Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности ООН по итогам 30-дневного моратория на удары.

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