В Кремле анонсировали «определенный сигнал» в адрес США

Ушаков: Россия даст США определенный сигнал по мораторию на удары по энергетике

Россия даст США определенный сигнал касательно истекшего 30-дневного моратория на удары по энергетике в ходе украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сообщил Ушаков.

Помощник российского лидера подчеркнул, что ситуацию вокруг моратория обсуждать «нужно именно с американцами». Ушаков также напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ о прекращении ударов по украинским энергетическим объектам именно во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, предложившим ввести мораторий.

Ранее Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности ООН по итогам 30-дневного моратория на удары.

