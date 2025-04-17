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14:29, 17 апреля 2025Мир

В Кремле назвали возможное место проведения переговоров России и США

Ушаков: Катар теоретически может стать площадкой для переговоров России и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Катар теоретически может стать площадкой для следующего раунда переговоров делегаций России и США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин в Кремле начал переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Аль Тани подчеркнул, что ценит отношения с Россией и планирует обсудить с Москвой совместные проекты.

Предыдущий раунд переговоров российской и американской делегаций прошел в Стамбуле 10 апреля. Российскую сторону на них представлял посол России в США Александр Дарчиев.

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