В Подмосковье пятиклассник ударил учителя молотком по голове и ушел в лес

В Люберцах школьник ударил учителя молотком по голове и ушел в лес

В Подмосковье 13-летний школьник ударил учителя молотком по голове и ушел в лес. Об происшествии в Люберцах сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Мирный в школе №51. Преподаватель математики вела урок и писала задание на доске. В один момент пятиклассник достал из рюкзака молоток, подошел к учительнице и ударил ее сзади по голове.

После нападения мальчик покинул школу и ушел в лес. По данным издания, у него с собой был нож, однако ученик его не использовал. Сейчас школьника нашли полицейские, отмечается, что он находился в отрешенном состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летнего школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса. В феврале кто-то распустил слух о размере полового органа ученика. Некоторое время несовершеннолетний не реагировал на шутки ровесников, но затем решил проблему радикально