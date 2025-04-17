В работе Telegram произошел сбой

Центр мониторинга зафиксировал сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram в России зафиксировали сбой. Об этом свидетельствуют данные центра мониторинга Downdetector.

Жалобы начали поступать 17 апреля после 18:45 мск. К 19:30 количество жалоб достигло шести тысяч. Пик пришелся на 19:45, спустя полчаса количество жалоб существенно снизилось.

С трудностями столкнулись жители Крыма и Нижегородской, Челябинской и Московской областей. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в работе приложения (60 процентов), сайта мессенджера (18 процентов), а также на проблемы с получением оповещений (16 процентов).

Официальных комментариев от Telegram по этому поводу не поступало.

Ранее, 12 апреля, российские пользователи WhatsApp заявили о проблемах в работе мессенджера. Известно, что у пользователей возникли проблемы с отправкой сообщений в групповые чаты.

До этого сообщалось о проблемах с оплатой через сервис быстрых платежей (СБП). Роскомнадзор (РКН) заявил, что проблемы были связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).