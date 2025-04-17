Во Франции обвинили Каллас в шантаже после слов о 9 Мая

Дюпон-Эньян назвал шантажом угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве 9 мая

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал шантажом угрозы верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас из-за посещения европейскими лидерами парада Победы в Москве 9 мая. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!» — написал французский политик. Дюпон-Эньян также похвалил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, несмотря на заявление Каллас, решил посетить Москву 9 мая.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что участие ЕС в параде Победы в Москве не планируется, а визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

Словацкий премьер Фицо после этого сказал, что все равно намерен посетить Москву 9 мая. Он также задался вопросом, являются ли слова Каллас шантажом или предупреждением о наказании после его возвращения из России. Фицо напомнил, что сейчас 2025-й, а не 1939 год.