Воры проложили туннель в ювелирный магазин и обокрали его на 1,6 миллиарда рублей

В США воры обокрали ювелирный магазин на 1,6 миллиарда рублей через туннель

В Лос-Анджелесе, США, воры просверлили дыру в ювелирный магазин и обокрали его. Об этом сообщает Associated Press.

Преступники проложили небольшой туннель через бетонную стену соседнего дома. Поздно вечером они проникли через него в магазин, взломали сейфы и вынесли из них часы, кулоны, золотые цепочки и другие украшения. Сигнализация не сработала, а камеры видеонаблюдения были отключены на время. После воры вышли на улицу через ту же дыру и скрылись с места преступления на машине.

Сотрудники магазина обнаружили кражу лишь на следующий день, когда пришли утром на работу. Первоначально утверждалось, что воры обокрали магазин на 10 миллионов долларов (823 миллиона рублей). Однако его владелец заявил, что убыток составил 20 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей). Он объяснил, что у него нет страховки и это усугубляет ситуацию.

Рабочие закрыли туннель металлической пластиной и разобрались со всеми остальными повреждениями. Несколько человек решили поддержать пострадавшего владельца и предложили купить у него пару украшений. Ведется расследование.

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