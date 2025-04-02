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20:13, 2 апреля 2025Из жизни

Женщина на восьмом месяце беременности ограбила два банка вместо визита к врачу

Daily Mail: В Польше женщина ограбила два банка на восьмом месяце беременности
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

37-летняя жительница Польши во время беременности насмотрелась гангстерских фильмов и решила попробовать ограбить банк. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На восьмом месяце беременности женщина пришла в отделение банка в городе Куров, пригрозила кассиру ножом и, получив деньги, скрылась. Сотрудники полиции перекрыли улицы и пытались выследить ее при помощи собак-ищеек, но безуспешно.

Через две недели женщина явилась в отделение того же банка в городе Пулавы. На этот раз она угрожала кассиру предметом, напоминающим пистолет. Увезти добычу помог муж, который ждал ее в автомобиле на парковке возле банка. Он не подозревал, что участвует в ограблении, и думал, что жена возвращается после визита к врачу.

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На следующий день женщину арестовали. К тому времени ей удалось похитить около 12 тысяч евро. Чемодан с половиной этой суммы нашли у нее дома, остаток она успела потратить на стройматериалы. Чтобы муж не удивлялся, она убедила его, что хранит в чемодане выигрыш в лотерею.

Женщину приговорили к лишению свободы на четыре года. Кроме того, ей придется возместить похищенную сумму.

Ранее в США злоумышленники украли из магазина солнцезащитные очки на один миллион долларов. Ради этого воры прорезали дыру в стене торговой точки.

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