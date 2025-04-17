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08:30, 17 апреля 2025Забота о себе

Врач назвал два опасных для сердца вида кофе

Врач Сетарех призвал отказаться от сладких видов кофе из-за вреда для сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Кардиолог Сэм Сетарех заявил, что два вида кофе негативно влияют на работу сердца. Опасные напитки врач назвал в беседе с изданием 20minutos.

Как отметил Сетарех, лучше отказаться от сладких видов кофе, таких как карамельный макиато и фраппучино, так как в них много калорий, сахара и вредных жиров. «Сахар может повредить кровеносные сосуды, вызвать образование бляшек внутри артерий, увеличить риск болезней сердца, привести к диабету и гипертонии», ─ пояснил медик.

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Врач призвал отдавать предпочтение эспрессо, а сахар в кофе заменять на корицу, которая имеет большое количество полезных свойств. В крайнем случае можно добавить в чашку растительное молоко, но оно не должно быть слишком сладким, заключил специалист.

Ранее терапевт Бабаком Ашрафи призвал отказаться от употребления кофе во второй половине дня. По его словам, в противном случае может возникнуть бессонница.

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