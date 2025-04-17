Врач предупредил об одном неочевидном симптоме нескольких видов рака

Частое вздутие живота может указывать на воспалительные заболевания кишечника, но иногда появляется при некоторых видах рака, предупредил врач общей практики Амир Хан. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет Daily Mail.
Хан отметил, что вздутие живота — это очень распространенное состояние. По его словам, оно часто бывает после употребления некоторых продуктов, таких как горох или брокколи, или у женщин во второй половине менструального цикла, когда повышается уровень гормона прогестерона. «Но если вы постоянно или очень часто испытываете вздутие живота, это может быть признаком чего-то более серьезного», — предупредил врач. Он уточнил, что в большинстве случаев речь идет о синдроме раздраженного кишечника, болезни Крона или избыточном росте бактерий в тонком кишечнике.
Хан добавил, что постоянное вздутие живота или чувство тяжести также может быть неочевидным симптомом онкологического заболевания. По его словам, такой признак встречается при нескольких видах рака: поджелудочной железы, желудка, яичников и кишечника. Врач указал, что в случае злокачественного процесса, вздутие в животе обычно сопровождается потерей веса, усталостью, болью в области живота или таза. Однако даже при наличии одного признака Хан призвал обратиться к врачу и пройти обследование.
Ранее врач Уильям Ариас посоветовал есть зеленые бананы для профилактики рака. По его словам, регулярное употребление этих фруктов снижает риск заболевания на 60 процентов.