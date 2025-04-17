Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 17 апреля 2025Забота о себе

Врач предупредил об одном неочевидном симптоме нескольких видов рака

Врач общей практики Хан: Вздутие живота бывает при нескольких видах рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii Maslak / Shutterstock / Fotodom  

Частое вздутие живота может указывать на воспалительные заболевания кишечника, но иногда появляется при некоторых видах рака, предупредил врач общей практики Амир Хан. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет Daily Mail.

Хан отметил, что вздутие живота — это очень распространенное состояние. По его словам, оно часто бывает после употребления некоторых продуктов, таких как горох или брокколи, или у женщин во второй половине менструального цикла, когда повышается уровень гормона прогестерона. «Но если вы постоянно или очень часто испытываете вздутие живота, это может быть признаком чего-то более серьезного», — предупредил врач. Он уточнил, что в большинстве случаев речь идет о синдроме раздраженного кишечника, болезни Крона или избыточном росте бактерий в тонком кишечнике.

Хан добавил, что постоянное вздутие живота или чувство тяжести также может быть неочевидным симптомом онкологического заболевания. По его словам, такой признак встречается при нескольких видах рака: поджелудочной железы, желудка, яичников и кишечника. Врач указал, что в случае злокачественного процесса, вздутие в животе обычно сопровождается потерей веса, усталостью, болью в области живота или таза. Однако даже при наличии одного признака Хан призвал обратиться к врачу и пройти обследование.

Материалы по теме:
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Ранее врач Уильям Ариас посоветовал есть зеленые бананы для профилактики рака. По его словам, регулярное употребление этих фруктов снижает риск заболевания на 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без штанов

    Идущих в атаку в полный рост украинских «зомби» сняли на видео

    В Германии признали неспособность ракет Taurus поменять ход конфликта на Украине

    В Германии отреагировали на слова Мерца о поставках Taurus Украине

    Глава МИД Великобритании обсудит Украину с Рубио и Уиткоффом

    Раскрыта распространенная ошибка при питье воды

    Разминирующий Курскую область военный рассказал о подвиге прадеда-сапера во времена войны

    Генпрокуратура России оценила идею контролировать переводы мигрантов

    Экс-вагнеровцы пошутили про ситуацию в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости