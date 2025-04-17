Врио губернатора Слюсарь: ВСУ атаковали Ростовскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

17 апреля Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Ростовской областью.

Слюсарь заявил о воздушной атаке, которая была отражена в период с 14:00 до 17:00 мск. Он уточнил что БПЛА сбили в Обливском районе области. При этом использование руководителем региона аббревиатуры не позволяет сделать вывод о том, идет речь об одном или о нескольких беспилотниках. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

17 апреля похожий на беспилотник летательный аппарат сняли на видео в небе над московским районом Тушино. На кадрах видно неустановленный объект, напоминающий один из используемых Украиной дронов. Он пролетел неподалеку от здания Тушинского районного суда.