Захарова прокомментировала контакты России и США по Украине

Захарова: Мы продолжаем доверительные контакты с США, они нас слышат

Россия продолжает доверительные контакты с США, и в Вашингтоне стали все чаще прислушиваться к аргументам Москвы по ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат», — рассказала она.

По словам Захаровой, администрация президента США Дональда Трампа стала лучше понимать первопричины украинского кризиса, а также российские доводы по их преодолению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине между Россией и США продвигаются достаточно сложно.