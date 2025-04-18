Боец ВС России Саб: Снайперы ВСУ расстреливали мирных жителей Красногоровки

Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР) до его взятия под контроль Вооруженными силами (ВС) России. Об этом РИА Новости заявил командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко ВС России с позывным Саб со ссылкой на рассказ местных жителей.

«У них в Красногоровке был парень с нервным расстройством. (...) Мирные рассказали: они [снайперы] просто взяли и застрелили его – непонятно почему, там и русских не было в этот момент», — рассказал боец.

Саб рассказал, что случай расстрела гражданского жителя населенного пункта ДНР снайперами ВСУ является далеко не единичным. Как подчеркнул командир ВС России, украинский военный выстрелил в молодого человека в момент, когда он возвращался в жилой дом с водой на велосипеде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Дипломат отреагировала на публикации в украинских СМИ об ударе ВС России по скоплению военнослужащих ВСУ в Сумах.