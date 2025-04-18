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11:10, 18 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты подробности спасения Apple от пошлин

WP: Глава Apple Кук лично убедил власти США отменить пошлины
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Глава Apple Тим Кук убедил американские власти отменить пошлины на гаджеты. О подробностях сообщили журналисты газеты The Washington Post (WP).

По информации издания, Куку пришлось лично заниматься урегулированием кризиса, который произошел из-за введения жестких пошлин на импорт. Так, руководитель IT-гиганта созванивался с министром торговли США Говардом Лютником, объясняя, что высокие тарифы приведут к удорожанию iPhone и прочих девайсов.

В материале газеты говорится, что Тим Кук также общался с многими высокопоставленными чиновниками Белого дома. При этом он старался быть дипломатичным и не критиковать политику президента США Дональда Трампа, чтобы не разозлить главу государства. Авторы WP напомнили, что Кук из собственных средств пожертвовал на инаугурацию Трампа один миллион долларов. Журналисты заметили, что стараниями Кука удалось спасти Apple от пошлин — Трамп отменил тарифы на смартфоны и электронику, ввозимые в США.

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Журналисты WP напомнили, что руководитель Apple также успешно защищал компанию от пошлин еще во время первого президентского срока Трампа. Тогда власти США освободили американского IT-гиганта от тарифов на продукцию Apple, импортируемую из Китая. По словам источников, Куку удалось убедить Трампа, что ограничения дадут южнокорейской компании Samsung преимущество перед Apple.

Ранее известный инсайдер Digital Chat Station назвал вескую причину для удорожания iPhone в 2026 году. По его словам, Apple придется поднять цены из-за нового передового процессора A20.

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