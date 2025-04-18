Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:01, 18 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта угроза взлома и похищения ДНК

IEEE Access: Хакеры смогут похищать данные ДНК ради слежки и биотерроризма
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Специалисты Школы вычислительной техники Портсмутского университета (Великобритания) раскрыли опасность похищения геномных данных. Исследование опубликовано в журнале IEEE Access.

По словам ученых, в настоящий момент наука применяет для секвенирования ДНК методы нового поколения (Next-generation DNA sequencing, NGS). В исследовании описывается теоретическая возможность злоумышленников использовать этот метод в преступных целях — начиная от слежки за людьми и заканчивая актами биотерроризма.

Ученые-генетики заявили, что NGS является сложной процедурой, включающей множество этапов — от подготовки образцов и секвенирования до анализа и интерпретации данных. По их мнению, сложная система открывает множество точек уязвимости — так, на определенном этапе данные могут быть выложены в интернет и похищены хакерами. По словам доктора Насрин Анджум, необходимо поменять парадигму в изучении и хранении данных.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

«ДНК — одна из самых личных форм данных, которыми мы располагаем. В случае их компрометации последствия выходят далеко за рамки типичной утечки данных», — заметил микробиолог Махрин-Уль-Хассан. По словам специалистов, текущие меры защиты генетической информации фрагментированы, а жизненно важное междисциплинарное сотрудничество отсутствует.

В заключение ученые предложили разработать безопасные протоколы секвенирования и зашифрованные хранилища генетических данных. Они также полагают, что можно было бы использовать искусственный интеллект (ИИ) для обнаружени признаков аномального доступа к данным.

В начале марта биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мышей на основе генных материалов мамонтов. Конечной целью проекта назвали выведение шерстистого мамонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией

    На Западе поиронизировали над словами госсекретаря США об Украине

    Вице-губернатору Вологодской области продлили арест за вымогательство 100 миллионов рублей

    В семье редких красных волков в российском зоопарке родились шесть детенышей

    НАСА и «Роскосмос» обсудят в Москве утечку в российской «Звезде»

    Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций на Украине

    Российские следователи возбудили дело из-за атаки ВСУ на энергообъект Курской области

    Ректора российского вуза оставили под стражей по делу о хищении 10 миллионов рублей

    В российском регионе нашли останки древнего носорога

    Семья зарубившей своих троих детей россиянки состояла на учете из-за отца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости