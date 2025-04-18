Раскрыта угроза взлома и похищения ДНК

IEEE Access: Хакеры смогут похищать данные ДНК ради слежки и биотерроризма

Специалисты Школы вычислительной техники Портсмутского университета (Великобритания) раскрыли опасность похищения геномных данных. Исследование опубликовано в журнале IEEE Access.

По словам ученых, в настоящий момент наука применяет для секвенирования ДНК методы нового поколения (Next-generation DNA sequencing, NGS). В исследовании описывается теоретическая возможность злоумышленников использовать этот метод в преступных целях — начиная от слежки за людьми и заканчивая актами биотерроризма.

Ученые-генетики заявили, что NGS является сложной процедурой, включающей множество этапов — от подготовки образцов и секвенирования до анализа и интерпретации данных. По их мнению, сложная система открывает множество точек уязвимости — так, на определенном этапе данные могут быть выложены в интернет и похищены хакерами. По словам доктора Насрин Анджум, необходимо поменять парадигму в изучении и хранении данных.

«ДНК — одна из самых личных форм данных, которыми мы располагаем. В случае их компрометации последствия выходят далеко за рамки типичной утечки данных», — заметил микробиолог Махрин-Уль-Хассан. По словам специалистов, текущие меры защиты генетической информации фрагментированы, а жизненно важное междисциплинарное сотрудничество отсутствует.

В заключение ученые предложили разработать безопасные протоколы секвенирования и зашифрованные хранилища генетических данных. Они также полагают, что можно было бы использовать искусственный интеллект (ИИ) для обнаружени признаков аномального доступа к данным.

В начале марта биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мышей на основе генных материалов мамонтов. Конечной целью проекта назвали выведение шерстистого мамонта.