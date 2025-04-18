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12:23, 18 апреля 2025Силовые структуры

Хинштейн прокомментировал ситуацию вокруг Корпорации развития Курской области

Хинштейн: В Курской области возбудили более десяти дел, связанных с КРКО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Курской области с конца 2024 года возбуждено более десяти дел, связанных Корпорацией развития Курской области (КРКО). Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что КРКО создавалась как проектный офис для сопровождения инвесторов. Однако позже превратилась в монополию, занимаясь строительством оборонительных сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов и авиационной инфраструктуры. Корпорация получала земли под развитие территорий, выкупала бренды алкогольных напитков и могла стать единственным поставщиком лекарств в регионе.

Суммарно через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей, присвоенных руководством КРКО, отметил Хинштейн.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по результатам экспертизы, выявившей плохое качество бетонных пирамид, которые были установлены в приграничном районе Курской области.

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