Мужчин предупредили об опасных последствиях ущемления мошонки

Даже незначительное ущемление мошонки может привести к пережатию яичка, гипоксии и потере органа. Об этом опасном последствии травм интимной зоны предупредил уролог-андролог Сергей Цветков в беседе с «Газетой.Ru».

Цветков объяснил, что травмирование мошонки приводит к сильным болезненным ощущениям, гематомам и подкожным кровоизлияниям, которые сопровождаются отечностью, изменением цвета кожи покраснением или синюшностью. «Причиной чаще всего является сдавливание половых органов в случаях неосторожного проведения сексуального контакта, ДТП, бытовой или производственной травмы, неаккуратного застегивания брюк, спортивной травмы», — отметил уролог.

Цветков добавил, что ущемление мошонки может произойти в любом возрасте, но в 80 процентах случаев с такой травмой сталкиваются молодые мужчины. Чтобы не допустить развития осложнений, он посоветовал даже при незначительном травмировании обращаться к врачу. Врач отметил, что самой опасной патологией считается пережатие яичек. Если экстренно не оказать помощь в этом случае, есть риск развития гипоксии или атрофии органа, которые могут привести к его потере, предостерег уролог.

Ранее Сергей Цветков рассказал, что самой распространенной причиной перелома полового члена является секс в позе «наездница». Он отметил, что в момент получения травмы слышен хруст, затем появляется острая боль в области гениталий, отек, гематома и стремительное прекращение эрекции.