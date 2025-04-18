Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:34, 18 апреля 2025Забота о себе

Мужчин предупредили об опасных последствиях ущемления мошонки

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Даже незначительное ущемление мошонки может привести к пережатию яичка, гипоксии и потере органа. Об этом опасном последствии травм интимной зоны предупредил уролог-андролог Сергей Цветков в беседе с «Газетой.Ru».

Цветков объяснил, что травмирование мошонки приводит к сильным болезненным ощущениям, гематомам и подкожным кровоизлияниям, которые сопровождаются отечностью, изменением цвета кожи покраснением или синюшностью. «Причиной чаще всего является сдавливание половых органов в случаях неосторожного проведения сексуального контакта, ДТП, бытовой или производственной травмы, неаккуратного застегивания брюк, спортивной травмы», — отметил уролог.

Цветков добавил, что ущемление мошонки может произойти в любом возрасте, но в 80 процентах случаев с такой травмой сталкиваются молодые мужчины. Чтобы не допустить развития осложнений, он посоветовал даже при незначительном травмировании обращаться к врачу. Врач отметил, что самой опасной патологией считается пережатие яичек. Если экстренно не оказать помощь в этом случае, есть риск развития гипоксии или атрофии органа, которые могут привести к его потере, предостерег уролог.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее Сергей Цветков рассказал, что самой распространенной причиной перелома полового члена является секс в позе «наездница». Он отметил, что в момент получения травмы слышен хруст, затем появляется острая боль в области гениталий, отек, гематома и стремительное прекращение эрекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Трамп не стал называть сроки завершения украинского конфликта

    Российские войска продвинулись на купянском направлении

    Зыбучий песок засосал мужчину в разгар первого свидания

    Врач предупредила россиян об опасности токсичного бодипозитива

    Многодетный отец перешел на грудное молоко для оздоровления организма

    Блогерша попыталась приготовить сок и попала в больницу с ожогами

    Мать звезды «Один дома» набрала миллионные долги и живет в нищете

    Нейросеть Маска подтвердила неправомерное задержание священника в Молдавии

    Торговая война нанесла еще один удар по корпорации Boeing

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости