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08:23, 18 апреля 2025Силовые структуры

После нападения пятиклассника с молотком на учительницу в Подмосковье возбудили дело

В Люберцах следователи возбудили дело после нападения школьника на учительницу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В подмосковных Люберцах следователи возбудили уголовное дело после нападения 13-летнего пятиклассника с молотком на учительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 293 («Халатность») УК РФ. Школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому он будет поставлен на профилактический учет.

17 апреля в поселке Мирный в школе №51 подросток напал на учительницу. Когда она писала задание на доске, пятиклассник достал из рюкзака молоток, подошел к ней и ударил сзади по голове. Потерпевшую госпитализировали, ей оказывают помощь.

После нападения подросток покинул школу и ушел в лес. Он попал на видео.

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