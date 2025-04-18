После нападения пятиклассника с молотком на учительницу в Подмосковье возбудили дело

В Люберцах следователи возбудили дело после нападения школьника на учительницу

В подмосковных Люберцах следователи возбудили уголовное дело после нападения 13-летнего пятиклассника с молотком на учительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 293 («Халатность») УК РФ. Школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому он будет поставлен на профилактический учет.

17 апреля в поселке Мирный в школе №51 подросток напал на учительницу. Когда она писала задание на доске, пятиклассник достал из рюкзака молоток, подошел к ней и ударил сзади по голове. Потерпевшую госпитализировали, ей оказывают помощь.

После нападения подросток покинул школу и ушел в лес. Он попал на видео.