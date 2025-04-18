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10:25, 18 апреля 2025Путешествия

Раскрыты траты россиян на летний отпуск

ВТБ: Треть россиян планируют потратить на летний отпуск до 100 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Треть россиян планируют потратить на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на члена семьи, а примерно четверть — от 100 до 300 тысяч рублей. Траты соотечественников на отдых раскрыл опрос банка ВТБ, его результаты приводит «Интерфакс».

Аналитики также рассказали, что летом 2025 года отпуск будут брать 56 процентов россиян. Из них 62 процента хотят отправиться в путешествие по России и 20 процентов — отдохнуть за границей. Работать все лето будут 13 процентов респондентов, а 21 процент поедет на природу.

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Среди самых популярных направлений летних поездок внутри страны — Сочи и курорты Краснодарского края (34 процента), Санкт-Петербург (20 процентов), Москва и Кавказ (по 15 процентов), а также Крым (14 процентов). Из зарубежных стран лидируют Турция (32 процента), Таиланд (19 процентов), ОАЭ (18 процентов), Китай (14 процентов) и Египет (9 процентов).

Уточняется, что опрос проводился в марте и апреле. В нем участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних жителей крупных городов России.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха летом. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» отметила, что для путешествия в рамках ограниченного бюджета в первую очередь стоит рассмотреть Турцию.

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