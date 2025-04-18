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19:33, 18 апреля 2025Спорт

Рекорд Болта побили

Симбине побил мировой рекорд, пробежав стометровку быстрее 10 секунд 11 сезонов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Акани Симбине

Акани Симбине. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Южноафриканский легкоатлет Акани Симбине побил мировой рекорд по количеству сезонов, в которых он пробегал дистанцию 100 метров менее чем за 10 секунд. Об этом сообщает Pulse Sports.

Спортсмен сумел сделать это на турнире Золотого Гран-при в Ботсване, пробежав дистанцию за 9,90 секунды. Ранее рекорд принадлежал ямайцу Усэйну Болту — на его счету 10 сезонов, в которых он финишировал менее чем за 10 секунд.

Симбине является серебряным призером Олимпиады в Париже в эстафете 4 по 100 метров.

Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Он завершил карьеру в 2017 году.

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