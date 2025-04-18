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18:29, 18 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка продала квартиру за десятки миллионов рублей и перевела все деньги мошенникам

Пенсионерка из Петербурга продала квартиру и отдала 21 млн рублей мошенникам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anna Jurkovska / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники убедили 71-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга продать квартиру и перевести им десятки миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по региону.

Женщина обратилась в полицию вечером 17 апреля. Она заявила, что в период с 4 февраля по 17 апреля на ее телефон звонили неизвестные. Звонившие убедили пенсионерку, что ее данные находятся под угрозой, а все сбережения нужно перевести на «безопасные» счета. Поверив им, потерпевшая продала квартиру и перевела аферистам почти 22 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил бывшую сотрудницу банка к семи годам колонии общего режима за обман пожилых клиентов на 15 миллионов рублей.

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