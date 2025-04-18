Российская теннисистка вспомнила о желании сменить гражданство

Российская теннисистка Захарова заявила, что была готова сменить гражданство

Российская теннисистка Анастасия Захарова вспомнила о том, как была готова к смене гражданства. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, это было шесть-семь лет назад, когда у нее были финансовые трудности. «Мы думали о смене гражданства. Но сейчас нет, я не готова выступать под другим флагом. Были предложения», — заявила Захарова.

29 марта российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о том, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 14-е место.

23-летняя Захарова — уроженка Волгограда. Россиянка занимает 107-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).