Рыболов поймал тунца рекордных размеров

Рыболов четыре часа боролся с огромным тунцом и поставил рекорд штата Техас

Житель США поймал в Мексиканском заливе тунца, весящего 400,97 килограмма, и поставил рекорд штата Техас. Об этом сообщает сайт 12newsnow.com.

Обладателем рекорда признали рыболова Дэвида Эсслингера. 10 апреля он и его друзья удили рыбу с лодки. Огромный тунец клюнул через пару часов после начала рыбалки. И по размеру, и по силе рыба была куда сильнее человека, поэтому вытащить ее в одиночку было невозможно. Эсслингеру помогали все, кто был в лодке.

Карсон удерживал лодку на месте, пока огромный тунец был у борта, а Колби закрепил веревку у хвоста. С дрожащим телом и онемевшими руками я добрался до борта и в шоке закричал: «Вот это гигант»

Дэвид Эсслингер рыболов

Чтобы справиться с тунцом и подтащить его к борту, рыбакам понадобилось четыре часа. Когда его взвесили, оказалось, что он более чем на три килограмма тяжелее рекордного тунца весом 397,35 килограмма, пойманного в 2021 году техасским рыболовом Троем Ланкастером.

Ранее житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.