В России заявили о выведенном из себя Трампе

Депутат Журова: Складывается впечатление, что Трампа вывели из себя

Судя по последним заявлениям, США поднадоело отсутствие подвижек в вопросе урегулирования украинского конфликта, полагает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также предположила, что американского президента Дональда Трампа вывели из себя.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что Америка прекратит попытки выступать посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможного заключения сделки.

Видимо, предпринимая попытки быть посредниками между Россией и Украиной, США ожидали более быстрых сроков решения конфликта, допустила депутат. Она отметила, что многие европейские лидеры хотели стать инициаторами перемирия, а теперь будто бы из вредности подтормаживают эти процессы, не давая Трампу быть главным медиатором.

Парламентарий напомнила, что до телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным американский лидер произнес на Мюнхенской конференции очень воодушевляющую речь. Теперь же Украина блокирует все возможные переговорные процессы, складывается впечатление, что Киеву от США нужны только деньги и Трампа вывели из себя, считает она.

Понятно, что если встреча Трампа с Путиным состоится, там должны быть уже железобетонно договоренности достигнуты. Они не могут обсуждать все то же самое, что и в первом телефонном разговоре, а пока я так понимаю, что все опять сводится к тем стартовым позициям, которые были тогда Светлана Журова депутат Госдумы

«По большому счету они правильно говорят, что если США здесь не нужны как посредник, нам есть еще чем заняться. Получается, Трамп, и он, конечно, со стороны американской составляющей говорит, мы тут деньги платили, мы тут это сделали, мы тут вроде достигли каких-то моментов, а воз и ныне там, а у бизнесменов, понимаете, время деньги. И они говорят, значит, пойдем мы, скорее всего, тратить деньги в другое место, если мы понимаем, что здесь это неэффективно», — поделилась парламентарий.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

